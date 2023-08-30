В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя

Фото: архив "КП" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

1 сентября в Кузбассе нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Об этом напомнили в администрации города Кемерова.

Запрет на розничную продажу горячительных напитков вводится в связи с законом Кемеровской области от 20.12.2011 № 156-03. Согласно ему, ограничения действуют несколько дней в году, в том числе в День знаний. 1 сентября в магазинах нельзя будет купить как крепкие напитки, так и слабоалкогольные. При этом ограничения не касаются заведений общепита.

Напомним, что запрет на продажу алкоголя действует также в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, в следующий за 1 сентября рабочий день), Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни последних звонков и выпускных вечеров.