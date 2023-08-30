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НовостиОбщество30 августа 2023 1:13

Мэр Кемерова назвал сроки открытия улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев

Движение по дорогам планируется открыть до завершения благоустроительного сезона
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Перед подрядчиками, ведущими реконструкцию улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев, стоит задача открыть движение по дорогам до завершения благоустроительного сезона. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Градоначальник опубликовал видео о ходе работ в зоне комплексного развития территории, после чего один из подписчиков поинтересовался сроками окончания работ. В ответ мэр пояснил, что движение по закрытым улицам должно открыться до начала снегопадов.

— Перед подрядчиками стоит задача открыть движение по улицам до завершения благоустроительного сезона. Дальнейшее обустройство дорог будем выполнять и после выпадения снега, — сообщил Дмитрий Анисимов.