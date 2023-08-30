В Кузбассе на ребенка рухнул металлический забор

В Кузбассе Следком России проверит обстоятельства падения металлического забора на ребенка.

В Новокузнецке на малолетнего мальчика упал металлический забор. Очевидцам пришлось вызывать «скорую».

Все случилось в городском парке Металлургов во вторник, 29 августа. Забор завалился на детей, часть из них убежали в сторону, всю тяжесть металлического ограждения принял на себя маленький мальчик. Силы не были равны, и, обессилев, мальчик не выдержал громадного веса. Забор упал и придавил ребенка.

Неравнодушные люди, пока другие очевидцы цинично снимали происходящее на камеру телефона, вызвали «скорую». Чудом мальчик остался жив.

По факту происшествия СУ СК России по Кемеровской области начало доследственную проверку по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

- Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки ситуации дадут надлежащую правовую оценку и примут процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в Следкоме России по Кузбассу.