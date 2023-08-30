Кузбасс впервые примет женский финал Суперкубка Росси по гандболу.

Кузбасс впервые примет женский Суперкубок России по гандболу.

Финал стоится в среду, 30 августа в 18.30 по местному времени в кемеровском спорткомплексе «Кузбасс-Арена». В решающем матче чемпион OLIMPBET Суперлиги, обладатель Кубка России ЦСКА встретится с финалистом Кубка страны тольяттинской «Ладой».

Как сообщил «Комсомолке» председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, выбор финала в пользу Кузбасса вполне осознанный.

- Здесь активно развивается спорт, строится современная многофункциональная инфраструктура. Поэтому новая гандбольная точка на карте открыта. Убежден, что Суперкубок даст толчок к развитию гандбола в регионе. Игрокам желаю содержательной игры, а болельщикам - положительных эмоций, ярких впечатлений и отличного настроения, - отметил Сергея Шишкарев.

Прямую трансляцию встречи будет вести из Кемерова на центральный спортивный телеканал «Матч ТВ».