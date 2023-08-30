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НовостиСпорт30 августа 2023 3:19

Кузбасс впервые примет женский Суперкубок России по гандболу

Финал Суперкубка страны среди женщин впервые примет Кемерово
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасс впервые примет женский финал Суперкубка Росси по гандболу.

Кузбасс впервые примет женский финал Суперкубка Росси по гандболу.

Кузбасс впервые примет женский Суперкубок России по гандболу.

Финал стоится в среду, 30 августа в 18.30 по местному времени в кемеровском спорткомплексе «Кузбасс-Арена». В решающем матче чемпион OLIMPBET Суперлиги, обладатель Кубка России ЦСКА встретится с финалистом Кубка страны тольяттинской «Ладой».

Как сообщил «Комсомолке» председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, выбор финала в пользу Кузбасса вполне осознанный.

- Здесь активно развивается спорт, строится современная многофункциональная инфраструктура. Поэтому новая гандбольная точка на карте открыта. Убежден, что Суперкубок даст толчок к развитию гандбола в регионе. Игрокам желаю содержательной игры, а болельщикам - положительных эмоций, ярких впечатлений и отличного настроения, - отметил Сергея Шишкарев.

Прямую трансляцию встречи будет вести из Кемерова на центральный спортивный телеканал «Матч ТВ».