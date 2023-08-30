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НовостиОбщество30 августа 2023 4:00

В Кузбассе построят сквер в честь сподвижника Петра Первого

В Кемерове возведут сквер имени великого русского дипломата Павла Ягужинского
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Макет кемеровского сквера в честь Пввла Ягужинского уже на бумаге.

Макет кемеровского сквера в честь Пввла Ягужинского уже на бумаге.

В Кемерове на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Химиков построят сквер в честь русского государственного деятеля и дипломата Павла Ягужинского.

Аукцион для потенциальных подрядчиков для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ будет объявлен в ближайшее время. Об этом сообщили «Комсомолке» в кемеровской администрации.

- До конца года специалистам предстоит определить планировку территории и проложить сеть инженерных коммуникаций. Благоустройство сквера завершится в 2024 году. В сквере высадят молодые деревья, кустарники и цветы, в зоне отдыха также установят малые архитектурные формы, тротуары, природные тропинки, проведут освещение. А для велосипедистов проложат специальные дорожки. Ожидается, что самый центр сквера украсит скульптура Павла Ягужинского, - отметили в мэрии столицы Кузбасса.