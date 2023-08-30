В Кузбассе расширили категорию локотников по бесплатному школьному питаниюю

В Кузбассе расширили категорию детей-инвалидов для бесплатного школьного питания. Соответствующие изменения в региональный закон «О социальной поддержке инвалидов» уже внесены региональными депутатами.

- Этой категории особенных детей предоставят бесплатное двухразовое питание, а те, кто учится дома, получат материальную компенсацию. Напомним, раньше питанием либо его денежной компенсацией обеспечивали только тех обучающихся детей-инвалидов, которые имеют статус ОВЗ, - уточнили в пресс-службе регионального парламента.

В АПК добавили, что изменение закона коснется более двух тысяч детей-инвалидов. Деньги на питание выделит региональный бюджет.