Жительницу Кузбасса будут судить за взятку инспектору ПДН

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 48-летняя кемеровчанка, обвиняемая в даче взятки инспектору ПДН. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В начале этого года женщина через знакомого предложила взятку инспектору ПДН. На рассмотрении полицейского находилось заявление о запрете ее бывшим мужем на общение с 15-летним сыном. Кемеровчанка хотела, чтобы инспектор ПДН рассказывала ей о ходе проверок, а также забрала документы сына из учебного заведения, куда без ее согласия его перевел бывший супруг.

Женщина передала посреднику 30 тысяч рублей и пообещала еще 60 тысяч. Инспектор ПДН не пошла на сделку и сообщила обо всем с ФСБ.

На женщину завели уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд.

Уголовное дело, возбужденное в отношении посредника, уже находится на рассмотрении в суде.