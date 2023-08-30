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НовостиОбщество30 августа 2023 6:49

Кузбасские проекты помогут развитию всей Сибири

Идеи кузбассовцев помогут Сибирским регионам страны стать более привлекательными
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасские инновации помогут развитию всей Сибири.

Кузбасские инновации помогут развитию всей Сибири.

Проекты кузбассовцев помогут Сибирским регионам страны стать более привлекательными.

Идеи кузбасских ученых, бизнесменов и политиков, подготовленные для включения их в Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, обсудили на видео совещании руководителей СФО с заместителем Председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко.

По мнению участников диалога, кузбасские проекты достаточно масштабны. Они затрагивают разные сферы деятельности в промышленности и экономике.

Как сообщили «Комсомолке» в Правительстве Кузбасса, идеи по строительству и реконструкции аэропортов и аэродромной инфраструктуры в Кемерове, Новокузнецке и Шерегеше, а также опыт строительства автомобильной дороги «Северо-Западный обход города Кемерово» и создание ОЭЗ «Горная Шория» реально могу взять на заметку абсолютно все сибирские регионы.

- В Стратегии, где прописаны нюансы развития Сибири в ближайшие 22 года, учтены интересы и особенности всех наших соседей. И предложенные нами проекты сделают СФО более привлекательным для жизни, развития бизнеса и промышленности, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа на период до 2035 года утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации.