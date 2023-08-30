Кузбасские проекты помогут развитию всей Сибири

Кузбасские инновации помогут развитию всей Сибири.

Проекты кузбассовцев помогут Сибирским регионам страны стать более привлекательными.

Идеи кузбасских ученых, бизнесменов и политиков, подготовленные для включения их в Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, обсудили на видео совещании руководителей СФО с заместителем Председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко.

По мнению участников диалога, кузбасские проекты достаточно масштабны. Они затрагивают разные сферы деятельности в промышленности и экономике.

Как сообщили «Комсомолке» в Правительстве Кузбасса, идеи по строительству и реконструкции аэропортов и аэродромной инфраструктуры в Кемерове, Новокузнецке и Шерегеше, а также опыт строительства автомобильной дороги «Северо-Западный обход города Кемерово» и создание ОЭЗ «Горная Шория» реально могу взять на заметку абсолютно все сибирские регионы.

- В Стратегии, где прописаны нюансы развития Сибири в ближайшие 22 года, учтены интересы и особенности всех наших соседей. И предложенные нами проекты сделают СФО более привлекательным для жизни, развития бизнеса и промышленности, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа на период до 2035 года утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации.