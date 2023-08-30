Кузбасского вахтовика обокрал его напарник из Новосибирска

В ОМВД России по Тайгинскому городскому округу Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего жителя Новосибирска. Молодого человека обвиняют в краже денежных средств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу, во время вахты обвиняемый воспользовался доверием своего напарника, который часто просил купить ему в магазине продукты по банковской карте.

В очередной раз, получив чужую карту, житель Новосибирска установил на свой смартфон банковское приложение и тайно «привязал» к нему платежное средство товарища. Дождавшись зарплаты и вернувшись после вахты домой, он перевел со счета кузбассовца 25 тысяч рублей.

- После получения на телефон sms - сообщения о снятии денег, которые я не снимал, догадался, в чем дело и пришел за помощью в полицию, пояснил 46-летний тайгинец.

Следователи факт кражи водностью доказали. Обвиняемый свою вину признал и добровольно возместил потерпевшему всю украденную у него сумму.

- Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Если вина жителя Новосибирска будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в главке кузбасской полиции.