В Кузбассе откроют социальные центры для малоимущих

В Кузбассе откроют инновационные социальные центры.

Инновационные социальные центры для семей появятся в кузбасских городах

Как сообщили в администрации Правительства региона, опытные специалисты центра помогут людям решить социальные вопросы. К примеру, посодействуют в устройстве детей в образовательные учреждения или прохождении различных консультаций и обследований в медучреждениях Кемеровской области.

Распоряжение об утверждении проекта уже подписал замгубернатора Кузбасса Илья Середюк.

- В реализацию проекта инвестируют порядка 18,8 миллионов рублей, из них 8,8 млн рублей – из средств гранта, остальное – из регионального бюджета. Социальные центры в Кузбассе начнут свою работу осенью следующего года, пояснили «Комсомолке» в АПК.