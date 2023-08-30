Кузбасс получит федеральную помощь на свою сейсмоустойчивость

Кузбасс получит федеральную помощь на повышение своей сейсмоустойчивости.

Правительство России выделит Кузбассу деньги на повышение устойчивости капитальных объектов в сейсмических районах.

Соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства. Дополнительное финансирование вместе с сибирским регионом получит еще Чеченская Республика.

- Средства позволят построить новые безопасные объекты. Благодаря федеральной поддержке 100 кузбасских семей переселят из неустойчивых жилых домов, - уточнили в региональном правительстве