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НовостиОбщество30 августа 2023 9:34

Кузбасс получит федеральную помощь на свою сейсмоустойчивость

Кемеровской области правительство России выделит деньги на повышение сейсмоустойчивости зданий и сооружений
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасс получит федеральную помощь на повышение своей сейсмоустойчивости.

Кузбасс получит федеральную помощь на повышение своей сейсмоустойчивости.

Правительство России выделит Кузбассу деньги на повышение устойчивости капитальных объектов в сейсмических районах.

Соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства. Дополнительное финансирование вместе с сибирским регионом получит еще Чеченская Республика.

- Средства позволят построить новые безопасные объекты. Благодаря федеральной поддержке 100 кузбасских семей переселят из неустойчивых жилых домов, - уточнили в региональном правительстве