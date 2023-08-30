Кузбасскому нарокдилеру грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кемеровские полицейские разоблачили торговца наркотиками. У него изъяли целую партию запрещенного вещества.

Преступление раскрыли

Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кемерово,

Во время патрулирования Ленинского района города полицейские случайно заметили возле одной из многоэтажек странного мужчину, который что-то прятал в кустах, после чего фотографировал это место. При приближении патрульной машины он попытался скрыться, но был задержан.

- При проверке полицейские выяснили, что злоумышленник, которым оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель, являлся наркокурьером интернет-магазине. У него изъяли 24 свертка с синтетическим наркотиком, рассказали «Комсомолке» в главке кузбасской полиции.

Против наркодилера возбуждено уголовное дело по статье. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.