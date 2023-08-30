Жители кузбасского города передали бойцам спецоперации «УАЗ»

«УАЗ»- «буханку» закупили на общенародные пожертвования. Фото: Пресс-служба администрации Белова.

Фура с крупным грузом для бойцов - участников специальной военной операции отправилась в приграничную зону с центральной площади города Белово.

- В грузовике - автомобиль «УАЗ», техника, колеса для трала, экипировка, продовольствие и вещи, необходимые парням, - написал на своей странице глава города Алексей Курносов, заодно поблагодарив команду волонтеров, которые ведут сбор средств и вещей.

«УАЗ» (в просторечии «буханку») закупили на общенародные пожертвования. А юные бойцы патриотического центра «Разведчик» и волонтеры расписали автомобиль добрыми пожеланиями для наших защитников.