В Кузбассе завершили поиски 14-летней школьницы, пропавшей пять дней назад

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе завершили поиски 14-летней жительницы Промышленновского района, пропавшей без вести пять дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе кузбасского Следкома.

Девочка ушла из дома в небольшой деревне 26 августа и с той поры о ней не было ни слуху, ни духу. Ее ориентировки были разосланы по всей Кемеровской области, а региональный Следственный комитет возбудил из-за пропажи школьницы уголовное дело. В среду, 30 августа, поиски девочки-подростка были завершены: она вернулась домой, причем самостоятельно.

Однако как пояснили в пресс-службе СУ К России по Кемеровской области, уголовное дело, которое завели в связи с пропажей школьницы, пока не закрывают. Есть у следователей ряд вопросов и к родителям школьницы по поводу условий проживания и воспитания девочки, и к службам системы профилактики, вернее к должностным лицам этих ведомств.

- После проведения комплекса следственных действий, необходимых для установления причин и условий данного происшествия, а также обстоятельств безвестного отсутствия девушки по уголовному делу будет принято процессуальное решение, = сообщили в пресс-службе Следкома Кузбасса.

Так что совсем скоро уже станет понятно, закроют ли уголовное дело или в нем появятся обвиняемые.