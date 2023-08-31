В Кузбассе мужчина убил 21-летнюю возлюбленную и ее бабушку

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кузбассе перед судом предстанет житель Таштагольского района, который убил свою бывшую возлюбленную и ее бабушку, ставшую свидетельницей кровавой расправы. Об инциденте рассказал в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. 25-летний молодой человек выпивал в гостях у 21-летней бывшей возлюбленной. Молодые люди поругались, и разгоряченный алкоголем мужчина накинулся на девушку и стал ее избивать. От полученных ран девушка умерла на месте. В квартире в этот момент находилась ее 89-летняя бабушка. Мужчина испугался, что пенсионерка сообщит о нем в полицию, и решил убить ее. С пожилой женщиной он расправился при помощи ножа.

Мужчина сбежал с места преступления, но после сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы. При проверке информации полицейские обнаружили тела погибших.

Таштагольца на время следствия заключили под стражу. Мужчина во всем раскаялся. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяем, расстройством психики не страдает.

Сейчас уголовное дело передано в суд.