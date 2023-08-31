В Кемерове трамваю № 5 укоротят маршрут из-за ремонта путей

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове трамвай №5 три дня будет двигаться по укороченному маршруту - только до остановки «Мост» на улице Автозаводская. Об этом предупредили в городской администрации.

Сокращенным маршрут будет в период с 20:00 1 сентября до 24:00, воскресенья, 3 сентября. В это время рабочие проведут ремонт трамвайных путей по улице Радищева на пересечении с улицей 1-я Линия.

На время работ - 2 и 3 сентября - для пассажиров на Южном будет организован временный автобус №41 - от железнодорожного вокзала до остановки «С/з Кемеровский». Этот автобус, как и остальной общественный транспорт поедет по следующему пути: через перекресток Радищева и 1-я Линия по отсыпанному переезду через трамвайное полотно за трамвайной остановкой «Ул. 1-я Линия».