Бывшего депутата Кузбасса отправили в колонию на семь лет

Экс-депутата отправили в колонию строго режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего депутата Кузбасса отправили в колонию строго режима за покушение на взятку

Как сообщили в СУ СК России по Кемеровской области, в сентябре 2017 года, бывший чиновник активно поучаствовал в достижении соглашения между одним бизнесменом и полицейскими о передаче крупной взятки в 15 миллионов рублей.

- За вознаграждение сотрудники правоохранительных органов должны были закрыть дело об уклонении коммерческой компании от уплаты налогов. Сделка не прошла, поскольку посредник, которым и являлся бывший депутат, деньги присвоил себе, - сообщили «Комсомолке» в Следкоме Кузбасса

Бывшего депутата признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве. Против него возбудили и расследовали уголовное дело. Рассмотрев его, суд отправил бывшего экс-депутата региона в колонию строго решения на семь лет.