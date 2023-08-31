В Кемерове два перекрестка станут безопаснее для пешеходов

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина БОРМОТОВА
В Кемерове на двух перекрестках сделают выделенную пешеходную фазу у светофоров. Об этом рассказали в городской администрации.
Специалисты Центра организации дорожного движения перенастроят светофоры на пересечении проспекта Ленина и улицы Ворошилова, а также улицы Волгоградская с улицей Сибиряков-Гвардейцев.
Выделенная пешеходная фаза заработает со 2 сентября. Нововведение позволит полностью развести потоки транспорта и людей и сделать движение на перекрестке безопаснее.
Пересечение проспекта Ленина и улицы Ворошилова:
Первая фаза - движение транспорта по проспекту Ленина (оба направления);
Вторая фаза – транспорт двигается по улице Ворошилова (оба направления);
Третья фаза - двигаются пешеходы во всех направлениях.
Фото: администрация г. Кемерово.
Пересечение улицы Волгоградская и улицы Сибиряков-Гвардейцев:
Первая фаза – транспорт двигается улице Волгоградской (оба направления);
Вторая фаза - движение транспорта по улице Волгоградская от проспекта Химиков;
Третья фаза - движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев;
Четвертая фаза - движение пешеходов одновременно через улицы Волгоградская и Сибиряков-Гвардейцев.
Фото: администрация г. Кемерово.