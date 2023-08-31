В Кемерове два перекрестка станут безопаснее для пешеходов

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

В Кемерове на двух перекрестках сделают выделенную пешеходную фазу у светофоров. Об этом рассказали в городской администрации.

Специалисты Центра организации дорожного движения перенастроят светофоры на пересечении проспекта Ленина и улицы Ворошилова, а также улицы Волгоградская с улицей Сибиряков-Гвардейцев.

Выделенная пешеходная фаза заработает со 2 сентября. Нововведение позволит полностью развести потоки транспорта и людей и сделать движение на перекрестке безопаснее.

Пересечение проспекта Ленина и улицы Ворошилова:

Первая фаза - движение транспорта по проспекту Ленина (оба направления);

Вторая фаза – транспорт двигается по улице Ворошилова (оба направления);

Третья фаза - двигаются пешеходы во всех направлениях.

Фото: администрация г. Кемерово.

Пересечение улицы Волгоградская и улицы Сибиряков-Гвардейцев:

Первая фаза – транспорт двигается улице Волгоградской (оба направления);

Вторая фаза - движение транспорта по улице Волгоградская от проспекта Химиков;

Третья фаза - движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев;

Четвертая фаза - движение пешеходов одновременно через улицы Волгоградская и Сибиряков-Гвардейцев.