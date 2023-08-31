В Новокузнецке поттроят новую школу и современные многоэтажки.

В Новокузнецке построят новую школу и несколько многоэтажек.

Новую общеобразовательную школу и многоэтажные дома построят в Куйбышевском районе города. Строительство начнется в 2024 году, - сообщили «Комсомолке» в городской мэрии.

Жители района попросили муниципальные власти построить новую школу № 9 на месте ее старого расположения, уверяя власти, что таким образом она свои корни и традиции, что важно для старшего поколения новокузнечан. В администрации Новокузнецка с жителями согласились. Но объяснили людям, что по техническим причинам, разместить новый образовательный объект на его старом месте невозможно.

- Школа в любом случае сохранить свою историческую ценность, традиции, это все будет отражено в исторической летописи, архивных документах, фотографиях, видеосюжетах, в воспоминаниях учеников и преподавателей. А новый ее облик, станет просто новой современной страницей образовательного учреждения, - добавили в городской мэрии.