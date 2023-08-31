Прокуратура выявила в кузбасских школах сотни нарушений

Сотни нарушений нашла прокуратура в кузбасских школах накануне 1 сентября

Как сообщили в региональной прокуратуре, в ходе проверок образовательных учреждений вскрылись факты несоблюдения правил пожарной безопасности, учебной литературы в некоторых школах не было в полном объеме, антитеррористическая защищенность не соответствовала должному уровню безопасности.

- Только после вмешательства, например прокурора Белова в пяти школах заменили системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. А в областном центре ведомство настояло заключить в образовательных учреждениях 11 договоров на охранные мероприятия, - сообщили «Комсомолке» в пресс- службе прокуратуры Кузбасса.