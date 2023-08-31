В Кемерове спасатели помогли трем детям

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кемеровские спасатели оказали помощь трем детям, попавшим в беду. Об этом сообщили в городской администрации.

Первому пострадавшему – 10-летнему мальчику – помощь понадобилась в собственной квартире. У ребенка так сильно болел живот, что он мог встать с кровати, чтобы открыть дверь. Его мама обратилась за помощью в службу спасения. Специалисты обеспечили доступ в квартиру, а затем транспортировали школьника до машины скорой помощи.

В Заводском районе трехлетний малыш также оказался дома один: его мама вышла встретить мужа, ребенок закрыл дверь на защелку и не смог открыть. В Рудничном районе родители не смогли попасть домой после вечерней прогулки – 9-летняя дочь закрыла дверь изнутри и крепко заснула. Спасатели оперативно обеспечили доступ в квартиры.

В Службе спасения напомнили, что в случае ЧП необходимо обращаться по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77–05-05.