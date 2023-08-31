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НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:47

Житель Кузбасса приковал 14-летнего сына металлической цепью к трубе

В Кузбассе будут судить мужчину, который лишил сына свободы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кузбассе перед судом предстанет 54-летний мужчина, который лишил 14-летнего сына свободы. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в январе этого года. Мужчина поссорился с сыном из-за его самовольных уходов на прогулку. Чтобы остановить подростка, мужчина приковал его на несколько часов металлической цепью к трубе отопления.

Об этом происшествии стало известно сотрудникам полиции. На отца завели уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы человека (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Сейчас материалы переданы в суд.