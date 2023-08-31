Грецкий, фисташки и кешью: названы любимые орехи россиян

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Отрасль отечественного ореховодства находится в стадии активного роста: урожайность увеличивается на 9% ежегодно. Об этом сообщили эксперты Россельхозбанка, проанализировав российский рынок ореховодства.

В прошлом году в России собрали 26,9 тыс. тонн орехоплодных культур (грецких орехов и фундука) и 19 тыс. тонн дикоросов (кедровых орехов и других лесных орехов). По сборам орехоплодных культур лидирует Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан и Ставропольский край. А дикорастущие орехи в основном собирают в Сибири и на Дальнем Востоке.

Пока россияне потребляют орехи, привезенные из Азербайджана, Филиппин, Ирана, Вьетнама, Беларуси и Индонезии. Однако сейчас в России наблюдается возрождения отрасли ореховодства.

- Валовой сбор ежегодно растет в среднем на 9% в год, а урожайность орехоплодных культур - на 9% в год с 2017 года. У отечественного рынка ореховодства есть большой потенциал усилении коммерческого производства, - рассказал руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Самым популярным орехом в нашей стране является грецкий орех - его покупают 30% россиян, опрошенных Россельхозбанком. 20% респондентов чаще отдают предпочтение фисташкам, 16% - кешью, 15% - миндалю, а 9% - лесным орехам.

Каждый третий россиянин ест орехи один раз в неделю, 28% опрошенных покупают орехи 2-3 раза в месяц, а 24% - реже одного раза в месяц. 11% россиян включают орехи в свой рацион каждый день.