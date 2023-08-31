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НовостиОбщество31 августа 2023 9:37

Заводский мост в Новокузнецке отремонтируют в следующем году

Сроки ремонта одного из новокузнецких мостов через Томь перенесли с нынешней осени на будущую весну
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Заводский мост через Томь в Новокузнецке обновят в следующем году

Заводский мост через Томь в Новокузнецке обновят в следующем году

Сроки ремонта Заводского моста через Томь в Новокузнецке перенесены с нынешней осени на следующую весну. Об этом «Комсомолке» сообщили в мэрии южной столицы Кузбасса. В горадминистрации уточнили, что изначально планировалось обновить искусственное сооружение нынешней осенью.

- Но вся сложность в том, что подобная модернизация по своим техническим особенностям требует соблюдения определенного температурного режима. К тому же загрузка дорог повышается из-за начала учебного года и замедления трафика от частых осадков. Поэтому модернизация моста и была перенесена на весну будущего года, - уточнили в мэрии города.