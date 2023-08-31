Житель кузбасского города отсудил у властей почти 120 тысяч рублей за полученную травму

Кузбасский суд взыскал с чиновников компенсацию в пользу упавшего на скользкую дорогу человека

Кузбасский суд взыскал с чиновников более 119 тысяч рублей в пользу упавшего на скользкую дорогу человека.

Как сообщили «Комсомолке» в объединенном пресс-центре судов Кузбасса, комитет по благоустройству администрации Яшкинского муниципального округа прошедшей зимой не выполнил свои обязанности по обработке тротуара противогололедными реагентом.

- В результате местный житель поскользнулся и получил травму, после чего он подал в суд иск о компенсации, - уточнили в пресс-центре регионального судебного департамента.

Первый иск был удовлетворен лишь частично, после чего мужчина подал второй иск о компенсации утраченного за время больничного заработка. Его яшкинский суд удовлетворил в полном объеме, обязав администрацию округа выплатить местному жителю более 119 тысяч рублей.