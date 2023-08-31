Отечественными компьютерами оснастили поликлиники и больницы Кузбасса

Новый компьютеры улучшат диагностику и лечение кузбасских пациентов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Медицинские организации Кузбасса получили современное компьютерное оборудование с отечественным программным обеспечением. Новейшая российская техника, заменившая старые компьютеры, поступила в регион по нацпроекту «Здравоохранение».

По словам губернатора Кузбасса, обновление поспособствует дальнейшей цифровизации и повышению качества и доступности медицинской помощи.

- Например, телемедицинские консультации с отдельными территориями можно будет проводить более оперативно и качественно. В итоге диагностировать заболевания и лечить их будут гораздо оперативней, - отметил Сергей Цивилев.

ИТ-специалисты региона отмечают еще один очевидный плюс: использование российского программного обеспечения повышает устойчивость к киберугрозам, а также гарантирует безопасность и конфиденциальность информации.