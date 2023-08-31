В Кемерове на улице Тухачевского частично ограничат проезд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 20.00 пятницы, 1 сентября, в Кемерове будет частично перекрыто автомобильное движение на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев.

Как пояснили в пресс-службе администрации Кемерова, это необходимо для строительства примыкания реконструируемой улицы Сибиряков-Гвардейцев к Тухачевского и монтажа инженерных коммуникаций будущих микрорайонов заискитимской части города. Сроки окончания работ пока не называются.

На время частичного ограничения движения проезд будет возможен по одной полосе в обоих направлениях, возможны транспортные заторы. Поэтому водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда. Автобусы продолжат двигаться через перекресток по своим маршрутам.