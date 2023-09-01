В Кузбассе будут судить водителя, который насмерть задавил спящую женщину

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Междуреченске завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего водителя грузовика, который случайно задавил женщину. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в июне этого года. Мужчина, являясь водителем муниципального предприятия, ехал по двору одного из многоквартирных домов и не заметил женщину, которая лежала на асфальте. По словам местных жителей, горожанка, будучи нетрезвой, спала прямо на улице. Водитель наехал на женщину, от полученных травм она умерла на месте.

На мужчину завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Сейчас уголовное дело передано в суд.