В Тисульском районе осваивают брошенные земли.

В Кузбассе осваивают брошенные земли. За последние три года только в одном районе Кемеровской области ввели в сельхозоборот свыше восьми тысяч гектаров земли.

Тисульский район Кузбасса - один из лидеров по возрождению плодородных земель. В этом году здесь дополнительно освоят два гектара пашни.

Как сообщил во время рабочей встречи с Сергеем Цивилевым глава Тисульского района Дмитрий Панин, благодаря возрождению заброшенных земель в районе выросла урожайность.

- В минувшем году валовое производство зерна выросло практически на 10%, что составляет 71 тысячу тонн, производство технических культур - на 57%, более 23 тысяч тонн, - уточнил Дмитрий Панин.

На особом контроле на территории и вопросы обеспечения жильем детей-сирот. В этом году квартиры и дома получили уже девять человек, в течение месяца в новую квартиру переедет еще один кузбассовец.

Сергей Цивилев обратил внимание и на развитие в Тисульском округе здравоохранения.

- В селе Большой Барандат и в деревне Дворниково открыты новые ФАПы, к концу текущего года малое медучреждение появится и в селе Колба. Для экстренной помощи и транспортировки больных в областной центр, учитывая достаточную удаленность территории, предусмотрели вертолетные площадки для приема санавиации в поселках Тисуль и Белогорск. А районная больница получила шесть новых автомобилей, - уточнил губернатор.