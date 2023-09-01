В Кузбассе рецидивист ограбил двух женщин

В Кузбассе рецидивист под угрозой расправы снял с двух женщин украшения

В Кузбассе под угрозой расправы грабитель отобрал у двух женщин украшения.

Происшествие случилось в четверг, 31 августа, в Прокопьевске. Первую свою жертву злоумышленник выследил прямо на улице, возле одного из городских общежитий. Пригрозив расправой, снял с девушки серьги, браслет и кольцо.

- Но налетчику не повезло, украшения оказались простой бижутерией. А вот у второй своей жертвы, уже в самом общежитии, он поживился золотой серьгой, - уточнили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Грабителя задержали, против него возбудили уголовное дело. 39-летний мужчина оказался рецидивистом, причем с приличным криминальным стажем. Ему грозит восемь лет лишения свободы сразу по двум статьям УК РФ - «Грабеж» и «Разбой». Прокопчанин заключен под стражу.