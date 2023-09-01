Сергей Цивилев поддержал строительство нового водопровода в Кузбассе.

Новый водопровод построят в Кузбассе.

Новый водопровод построят в Крапивинском районе Кузбасса в ближайшие годы

Об этом губернатору Кузбасса во время рабочей встречи сообщил глава Крапивинского района Татьяна Климина. Она отметила, что подготовка проекта водопровода в деревню Сарапки начнется в следующем году.

- В 2024 году мы также начнем обновление водопроводных сетей водоотведения в пгт Крапивинский, реконструкцию станции Химводоподготовки в пгт Зеленобор, установим насосно-фильтровальные стации в селах Борисово, Березовка, Банново, Каменка, поселках Красные Ключи и Зеленовский и деревнях Шевели и Тараданово, - уточнила Татьяна Климина.

Сергей Цивилев напомнил, что в районе недавно реализован один из масштабных инфраструктурных проектов региона - построен водопровод в Крапинском.

- Масштабная модернизация водоснабжения Крапивинского округа вошла в программу Социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. С 2020 года построено более 30 км водопроводных сетей, реконструированы две насосные станции в пгт Зеленогорский и одна - в пгт Крапивинский. В итоге почти 7,5 тысячи жителей округа централизованно получают качественную питьевую воду, сообщил Сергей Цивилев.