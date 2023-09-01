в Кемерове обновляют дороги к школам

В Кемерове ремонтируют дороги к школам.

Уже обновлена улица С. Тюленина, по которой жители микрорайона «Южный» добираются к общеобразовательной школе №90. Асфальт здесь уложили не только на автомобильной дороге, но и на пешеходном тротуаре. Обновлен асфальт на улице У. Громовой, у кузбасского центра дополнительного образования и детсада №29. Ремонт пешеходных тротуаров заканчивается у городских школ №14 и 78 по улице Двужильного.

- Вот-вот откроют после ремонта улицу Елыкаевскую у школы №60 в кемеровской деревне Красная и улицу Стахановская. Здесь практически в одном месте расположены школа №70, два детских сада, стадион «Горняк», ДК «Содружество» и также медучреждение. Безопасным стал проход и к гимназии №21 и школе №49 на улицах Волгоградская и Ноградская, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе кемеровской мэрии.