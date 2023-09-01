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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:11

Кузбасс инвестирует три миллиарда в строительство крупнейшего реабилитационного центра

В Кемерове построят крупнейший в Сибири медицинский реабилитационный центр
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе построят новый реабилитационный центр

В Кузбассе построят новый реабилитационный центр

В Кемерове построят крупнейший в Сибири медицинский реабилитационный центр. Вложения в него из областного бюджета составят свыше трех миллиардов рублей.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе АПК, тендер на его проектирование и строительство уже объявлен Минстроем региона.

Реабилитационный центр возведут по Ворошилова, 21Б. Он рассчитан на платный стационар на 40 коек, отделение интенсивной терапии на шесть коек, отделение реанимации с тремя койками и амбулаторию. Медицинский центр будет пятиэтажным, его построят в конце осени 2025 года.