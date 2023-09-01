Кузбасс инвестирует три миллиарда в строительство крупнейшего реабилитационного центра

В Кузбассе построят новый реабилитационный центр

В Кемерове построят крупнейший в Сибири медицинский реабилитационный центр. Вложения в него из областного бюджета составят свыше трех миллиардов рублей.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе АПК, тендер на его проектирование и строительство уже объявлен Минстроем региона.

Реабилитационный центр возведут по Ворошилова, 21Б. Он рассчитан на платный стационар на 40 коек, отделение интенсивной терапии на шесть коек, отделение реанимации с тремя койками и амбулаторию. Медицинский центр будет пятиэтажным, его построят в конце осени 2025 года.