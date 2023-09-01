Жителей отдаленных сел и деревень вылечат дома

В кузбасских селах и деревнях открыли пять ФАПов и врачебную амбулаторию.

Как рассказали «Комсомолке» в региональном Минздраве, новые лечебные учреждения появились в малых населенных пунктах в Ижморском, Тисульском и Чебулинском районах. Они оснащены новейшим оборудованием, людей принимают лучшие специалисты Кузбасса.

- Здесь просторные кабинеты, новая мебель, компьютерная техника с выходом в интернет, что позволяет проводить телемедицинские консультации с ведущими врачами областных клиник. Это важно, поскольку диагностика и лечение становятся более оперативными. Человеку не нужно ехать за несколько десятков, а то и сотни километров в район или в Кемерово. В медучреждениях прием ведут в том числе и узкие специалисты районных больниц - хирурги, офтальмологи, отоларингологи, урологи, - уточнили в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

В малых медучреждениях местные жители смогут пройти диспансеризацию и вакцинацию.

- Возле ФАПов предусмотрены специальные вертолетные площадки для санавиации. Это бесценно в экстренных случаях, когда требуется помощь высококлассных докторов из областного центра, - уточнили в АПК.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что приведение первичного звена регионального здравоохранения к единому стандарту всех без исключения населенных пунктов области позволяет получать качественную и своевременную помощь.