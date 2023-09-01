Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды1 сентября 2023 7:48

В Кузбассе откроют памятник «Пушкину Востока» — узбекскому поэту Усману Насыру

Бронзовую скульптуру поэта установят на территории Мемориала жертвам Сиблага в Мариинске
Анастасия СЕРГЕЕВА

В Мариинске установят памятник узбекскому поэту Усману Насыру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Двухметровая бронзовая скульптура появится на территории Мемориала жертвам Сиблага, куда Усман Насыр попал из-за доноса. Поэт умер в возрасте 32 лет после семилетнего пребывания в ссылке. Похоронен Усман Насыр в Мариинском округе.

Открытие памятника состоится 4 сентября. Планируется, что в торжественной церемонии примет участие Чрезвычайный Полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов и руководитель МИД России в Новосибирске Николай Афонасов.

Усман Насыр был не только поэтом, но и драматургом и переводчиком. Он перевел на узбекский язык произведения Пушкина, Лермонтова и других великих писателей и поэтов (из-за этого Усмана Насыра называют в России «Пушкин Востока»).