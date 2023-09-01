В Кемерове временно закроют перекресток у Университетского моста

Фото: администрация г. Кемерово.

Вечером 1 сентября в Кемерове на время закроют перекресток у Университетского моста в связи с ремонтными работами. Об этом предупредили в городской администрации.

Автомобильное движение будет частично перекрыто на перекрестке проспекта Советского и улицы Мичурина. В период с 20:00 1 сентября до 06:00 4 сентября строители будут делать на проезжей части дополнительный ливнеприемный колодец, а также менять водопропускную трубу и подключать ее к сети ливневой канализации.

Автомобилисты смогут проехать только со стороны Советского проспекта по правой полосе и повернуть направо на улицу Мичурина. Проезд со стороны улицы Мичурина с поворотом на проспект Советский будет закрыт.

Также нельзя будет проехать по Мичурина со стороны Пенсионного фонда (выехать можно будет только через территорию спортивного комплекса «Лазурный») и по Мичурина от Красноармейского моста в сторону Университетского (возможно только доехать до парковки у офисного центра на Мичурина, 13).

Фото: администрация г. Кемерово.

Автомобилистов попросили отнестись с пониманием к ограничениям.