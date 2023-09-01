В Кузбассе более 80 человек заболели клещевым энцефалитом

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе с начала сезона от клещей пострадали 26 390 человек, в том числе 5 225 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За последнюю неделю в больницы региона с жалобами на присасывание клещей обратились 280 человек. Всем им была оказана медицинская помощь: клеща удалили, взяли на исследование и в случае необходимости ввели иммуноглобулин и назначили другие препараты.

В ведомстве отметили, что зараженность клещей различными патогенами высокая. Так, в 369 паразитах нашли возбудитель клещевого энцефалита, в 5 246 - боррелии, в 883 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 774 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских организаций, в Кузбассе 88 человек заболели клещевым энцефалитом после укуса клеща, еще 120 человек - боррелиозом. Также зарегистрировано два случая моноцитарного эрлихиоза, два случая гранулоцитарного анаплазмоза и три случая сибирского клещевого тифа.