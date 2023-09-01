Новые камеры в Кемерове считывают цвет и номер автомобиля в любое время суток

Новые видео комплексы установили на кемеровских дорогах.

Новые видеокамеры установлены на автомобильных дорогах областного центра Кузбасса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональной Дирекции автомобильных дорог, по одному комплексу видеофиксации смонтировали на перекрестке Притомского проспекта и улицы Волгоградской, а также на улице Тухачевского рядом с домом №64. Две видеокамеры установят на пересечении проспектов Шахтеров и Кузбасского.

- Камеры фиксируют нарушения скорости, выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора, проезд на запрещающий сигнал светофора и использование ремней безопасности», - уточнили в Дирекция автодорог Кузбасса.

В организации также отметили, что благодаря современным технологиям видеокамеры считывают и цвет, и номер автомобиля в любое время суток, что делает доказательную базу нарушений безукоризненной.