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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:45

Новые камеры в Кемерове считывают цвет и номер автомобиля в любое время суток

Новые камеры видеофиксации установили на магистралях областного центра Кузбасса
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новые видео комплексы установили на кемеровских дорогах.

Новые видео комплексы установили на кемеровских дорогах.

Новые видеокамеры установлены на автомобильных дорогах областного центра Кузбасса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональной Дирекции автомобильных дорог, по одному комплексу видеофиксации смонтировали на перекрестке Притомского проспекта и улицы Волгоградской, а также на улице Тухачевского рядом с домом №64. Две видеокамеры установят на пересечении проспектов Шахтеров и Кузбасского.

- Камеры фиксируют нарушения скорости, выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора, проезд на запрещающий сигнал светофора и использование ремней безопасности», - уточнили в Дирекция автодорог Кузбасса.

В организации также отметили, что благодаря современным технологиям видеокамеры считывают и цвет, и номер автомобиля в любое время суток, что делает доказательную базу нарушений безукоризненной.