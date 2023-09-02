В Новокузнецке пропала без вести девочка-подросток с бирюзовой челкой

Фото: ГУ МВД по Кузбассу.

В Новокузнецке пропала без вести 14-летняя Поликарпова Елизавета Дмитриевна. Девочка ушла из дома еще 28 августа в 17:30, с тех пор о ней нет никакой информации. Полицейские начали поиски пропавшей, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Согласно ориентировке правоохранителей, девочке на вид 14 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, глаза зелено-карие, стрижка каре, волосы темно-русые, челка бирюзового цвета.

В день пропажи была одета в футболку с коротким рукавом в черно-белую полоску, на ногах босоножки молочного цвета с декоративными шнурками. С собой был рюкзак синего цвета. Также на девочке могли быть очки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Елизаветы Поликарповой, просят сообщить по телефонам: 8-906-975-14-54, 8-(3843)-72-20-75, 8-(3843)-72-20-98 либо 02 (с мобильного - 102).

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