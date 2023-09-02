В Кузбассе пройдут Всероссийские спортивные игры князя Александра Невского

Фото: архив "КП". Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В кемеровских ЛДК и «Кузбасс-Арене» с 12 по 16 сентября пройдут I Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского в дисциплинах: баскетбол, самбо, мини-футбол, шахматы, комплекс ГТО. Участниками станут воспитанники организаций физкультурно-спортивной направленности 12-14 лет из регионов России. Соревнования состоятся в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

- Ожидается, что в церемонии открытия игр примут участие помощник президента Российской Федерации, заместитель председателя Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту Игорь Левитин, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта России Олег Матыцин, - уточнили в АПК.

Там также напомнили, что решение о проведении данных игр было принято еще в 2022 году на Международном форуме «Россия - спортивная держава», это совместная инициатива губернатора Кузбасса, РПЦ и Министерства спорта РФ. Игры организованы при участии Русской православной церкви и других традиционных конфессий России.