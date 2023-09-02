В Кемерове мужчина с ножом напал на незнакомца из-за телефона

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кемеровскую полицию обратился 49-летний мужчина, сообщивший, что неизвестный, угрожая ножом, забрал у него телефон стоимостью порядка 4500 рублей.

Выяснилось, что на улице кемеровчанин увидел, как мужчина искал закладку с наркотиком около одного из домов, и сделал ему замечание, на что тот отреагировал агрессивно. Между ними возник конфликт, в ходе которого под угрозой ножом незнакомец забрал у очевидца мобильник, после чего сел в такси и уехал.

В Кемерове для поимки налетчика объявили план «Перехват», ориентировку с приметами разослали всем нарядам полиции. В результате сотрудники ГИБДД на одной из улиц остановили разыскиваемую «Ладу Гранта» и задержали агрессора, которым оказался ранее не раз судимый, в частности за разбой, 29-летний житель Березовского.

- Он пояснил, что приехал в Кемерово, чтобы бесконтактным способом приобрести наркотик для личного потребления, однако из-за конфликта с прохожим не успел этого сделать. Полицейские изъяли у задержанного кухонный нож и похищенный телефон, - рассказали в ведомстве.

В отношении березовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Телефон сотрудники полиции вернули законному владельцу.