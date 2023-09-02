В Кузбассе стартовали престижные соревнования по фиджитал-спорту

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня, 2 сентября, в Кузбассе стартовал межрегиональный этап Чемпионата по фиджитал-спорту. Сразиться с соперниками приехали спортсмены из Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Соревнования будут проходить до 6 сентября. Организатор чемпионата - Всероссийская федерация фиджитал-спорта.

Фиджитал-спортсмены в рамках межрегионального этапа сразятся в 5 дисциплинах: футбольное двоеборье (интерактивный футбол и мини-футбол), баскетбольное двоеборье (интерактивный баскетбол и баскетбол 2х2), хоккейное двоеборье (интерактивный хоккей и хоккей 4х4), тактическая стрельба (CS:GO и лазертаг), ритм-симулятор (Just Dance).

- Для проведения соревнований по фиджитал-спорту самого высокого уровня в регионе есть вся необходимая современная спортивная инфраструктура. На время межрегионального этапа Чемпионата по фиджитал-спорту будут задействованы первый в мире Фиджитал-центр в Кемерове, Ледовый спортивный комплекс «Сосновый», спорткомплекс «Кузбасс-Арена» и футбольное поле рядом с Ледовым дворцом «Кузбасс», - отметили в пресс-службе АПК.

Победители соревнований в каждой дисциплине получат путевки на финал чемпионата России по фиджитал-спорту, который пройдет в Казани. Команду-победителя и призеров наградят медалями, кубками и дипломами.

Для справки

Фиджитал-спорт - это инновационное направление, объединяющее лучшие навыки спортсменов в виртуальной и дополненной реальностях с физической нагрузкой, то есть участники соревнуются и за компьютерами, и на реальной игровой площадке.