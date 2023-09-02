Кузбассовцы смогут задать вопросы чиновникам по телефону

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшую неделю, с 4 по 8 сентября, жители Кузбасса смогут задать интересующие их вопросы заместителю губернатора, заместителям председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов власти и иных органов и организаций по прямой телефонной линии.

Публикуем расписание:

4 сентября (понедельник) на вопросы кузбассовцев ответит Шматок Юлия Николаевна, директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кузбасса», тел. 8 (3842) 38-52-01 (с 15:00 до 17:00);

5 сентября (вторник) свои вопросы можно задать замгубернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка Догадову Валерию Анатольевичу, тел. 8 (3842) 36-87-09 (с 15:00 до 16:00), а также Киселеву Дмитрию Сергеевичу, министру жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41 (с 15:00 до 17:00);

6 сентября (среда) можно напрямую поговорить с Ворониной Еленой Анатольевной, зампредседателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития, тел. 8 (3842) 36-84-88 (с 15:00 до 16:00), и Печеркиной Ириной Александровной, министром строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45 (с 15:00 до 17:00);

7 сентября (четверг) на звонки будут отвечать Пятовский Антон Александрович, заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики, тел. 8 (3842) 58-51-71 (с 15:00 до 16:00), и Богатенко Валентина Дмитриевна, уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе, тел. 8 (3842) 34-95-96 (с 15:00 до 17:00).

8 сентября (пятница) на связи с жителями региона будет Тюрина Ольга Анатольевна, руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кузбассу, тел. 8 (3842) 36-35-80 (с 14:30 до 16:30).