Новокузнечанка похитила почти полмиллиона рублей у опекаемого ею пенсионера

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В южной столице Кузбасса в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что со счета ее 63-летнего бывшего мужа с ограниченными возможностями здоровья похищены порядка 500 000 рублей.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к преступлению причастна 31-летняя новокузнечанка, которая помогала пенсионеру по хозяйству и покупала продукты. Ее задержали. Выяснилось, что мужчина дал ей доступ к своему телефону, чтобы можно было платить за продукты с его счета.

- В результате в течение полугода она совершила 11 переводов денежных средств через мобильное приложение банка, похитив крупную сумму денег. О краже стало известно, когда счет новокузнечанина проверила бывшая супруга, являющаяся его доверенным лицом, - рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

В отношении горе-помощницы возбуждено уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Она обвиняется в совершении 11 преступлений, предусмотренных статьей. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщина рискует лишиться свободы на шесть лет.

Отметим, что все деньги, похищенные у пенсионера, ему возвращены.