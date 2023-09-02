В Кузбассе открылось более 60 образовательных центров «Точка роста»

Фото: пресс-служба АПК.

Накануне в кузбасских школах открылись 66 новых образовательных центров «Точка роста».

Так, такие центры появились в школах №10 и №15 Гурьевска, а также в школе поселка Сосновка Гурьевского округа. Там расположились лаборатории физической, химико-биологической и технологической направленности, оснащенные современными приборами, химическими реактивами, наглядными пособиями, наборами конструктора для робототехники, многофункциональными устройствами и ноутбуками. Современное оборудование доступно для учащихся с 3 по 11 классы.

Также «Точка роста» открыта в тайгинской в школе №34. Теперь там можно воплощать в жизнь творческие проекты. В обновленных классах есть все необходимое оборудование для практической работы по физике, химии и биологии.

- Мы создаем в Кузбассе условия для того, чтобы наши дети могли развиваться во всех направлениях. Планомерно открываем в школах региона центры «Точка роста». Для каждой школы, особенно в отдаленных территориях, это очень важная составляющая процесса обучения. Создаем единую цифровую среду и обеспечиваем школьникам возможность получать современное техническое, гуманитарное образование, развивать способности в проектной, творческой деятельности, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

С 2019 года в Кузбассе открыли уже 279 центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Их создают на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых городов численностью до 60 тысяч человек.