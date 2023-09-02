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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 11:20

Росгвардейцы помогли эвакуироваться людям при пожаре в кузбасском магазине

Пожар произошел в одном из магазинов в Гурьевске, на помощь людям пришли росгвардейцы
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: управление Росгвардии по Кузбассу.

Фото: управление Росгвардии по Кузбассу.

Накануне в одном из магазинов Гурьевска на улице Ленина произошел хлопок и возникло возгорание. Благо, в этот момент на патрулировании был экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Максима Манакова и сержанта Никиты Баталова.

Силовики заметили задымление под крышей, вызвали пожарных и, не теряя ни секунды, отправились на место ЧП, где помогли эвакуировать 12 человек.

Прибывшие на место огнеборцы оперативно потушили возникший пожар, предотвратив распространие огня. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Кузбассу.