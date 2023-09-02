В Новокузнецке завершились поиски пропавшей школьницы

Фото: архив "КП". Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новокузнецке пропавшую еще 28 августа 14-летнюю школьницу нашли живой. Помогли в этом сами горожане.

Напомним, накануне в полицию с заявлением обратилась мать девочки, которая рассказала, что 28 августа ее дочь ушла на перекличку и не вернулась домой. Как оказалось, в школе девочка не появлялась. Родители пытались сначала самостоятельно найти дочь, однако тщетно.

Правоохранители огранизовали поиски, в которых принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и волонтеры.

У девочки была характерная отличительная черта во внешности - бирюзовая челка. По ней ее и узнавали, поэтому в полицию начали поступить звонки от жителей Заводского района города, которые сообщили, что неоднократно видели школьницу на улицах.

Это помогло очертить район поиска, и сегодня утром девочку обнаружили. Все это время она ночевала в подъездах и заброшенных зданиях. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении матери школьницы составлен протокол.