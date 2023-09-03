В Кемерове пропала девушка со светло-русыми волосами и голубыми глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемерове пропала без вести 22-летняя Александра Игоревна Топоркова. О ее поисках объявили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Девушку не могут найти третий день – с 1 сентября ее местонахождение неизвестно.

Александра среднего роста (165 см), нормального телосложения, у нее светло-русые волосы и голубые глаза. В чем она была одета, неизвестно.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону отряда 8-800-700-54-52.