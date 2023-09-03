В Кузбассе студент техникума ограбил школьника и потратил деньги на развлечения

Фото: архив "КП"
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новокузнецке полицейские задержали студента техникума, который ограбил 11-летнего школьника. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
На улице к подростку подошел незнакомый парень и попросил телефон позвонить. Школьник передал дорогой гаджет, после чего незнакомец скрылся.
Семья пострадавшего обратилась в полицию. Вскоре грабителя задержали. Им оказался ранее судимый 18-летний учащийся техникума. Молодой человек признался, что сначала хотел оставить телефон себе, но затем передумал и сдал его в комиссионный магазин. Деньги он потратил на развлечения.
На студента завели уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.