В Кузбассе студент техникума ограбил школьника и потратил деньги на развлечения

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке полицейские задержали студента техникума, который ограбил 11-летнего школьника. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На улице к подростку подошел незнакомый парень и попросил телефон позвонить. Школьник передал дорогой гаджет, после чего незнакомец скрылся.

Семья пострадавшего обратилась в полицию. Вскоре грабителя задержали. Им оказался ранее судимый 18-летний учащийся техникума. Молодой человек признался, что сначала хотел оставить телефон себе, но затем передумал и сдал его в комиссионный магазин. Деньги он потратил на развлечения.

На студента завели уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.