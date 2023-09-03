В Кузбассе три школы открыты после капитального ремонта

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе после капитального ремонта открыты школы в деревне Береговая Кемеровского округа, в городах Топки и Новокузнецк. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

В общей сложности отремонтированные учебные заведения приняли более 1,5 тысячи учеников.

В Береговом в новых стенах начали обучение более 300 школьников. В здании по губернаторской программе «Моя новая школа» отремонтировали классы и другие помещения, привели в порядок дворовую территорию, а также установили новую мебель и оборудование.Береговская школа является ресурсным центром Школы Агробизнеса Кузбасской сельхозакадемии. Поэтому в учебное заведение был закуплен мини-трактор «Русич» - на нем старшеклассники будут учиться вождению трактора. Также обустраивается круглогодичная теплица с гидропоникой.

В топкинской школе № 8 капитальный ремонт выполнен по федеральной программе «Развитие образования» и региональной программе «Моя новая школа». Здесь будут заниматься 1200 учеников. В школе установлено цифровое образовательное оборудование и новая мебель, а также оборудован медиацентр.

В специальной школе № 30 Новокузнецка ремонт проводился по федеральной программе «Развитие образования». В здании полностью обновлены крыша, окна, стены, фасад, кабинеты, установлено интерактивное оборудование, современная мебель .